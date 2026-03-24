Om het geheugen van iedereen even op te frissen, beweerde de beste man eerder deze maand dat een remake van Resident Evil: Code Veronica de volgende grote release is in de franchise. Hij zal dit jaar onthuld worden en dan komend jaar gaan verschijnen. Dit omdat Capcom probeert jaarlijks een nieuw deel in de franchise uit te brengen om de hypetrain op volle vaart te houden.

Om dit te realiseren, worden meerdere delen in de serie naast elkaar ontwikkeld, met teams die elkaar afwisselen. Code Veronica zou bijvoorbeeld al in ontwikkeling zijn gegaan in de tweede helft van 2022, waarmee die een vergelijkbaar ontwikkeltraject zou zijn doorlopen ten opzichte van de RE releases van de afgelopen jaren. Dit toont aan dat Capcom niet enkel begrijpt dat het de kwaliteit hoog moet houden om de trein niet te laten ontsporen, maar ook dat het Code Veronica niet wordt behandeld als zomaar een spin-off.

CV wordt vaak vergeten door fans van de serie, doordat het gebrek aan een nummer het de indruk geeft van een kleiner project. Die game zet echter de verhalen van Claire en Chris Redfield voort en heeft een belangrijke impact op het overkoepelende verhaal. Dat het nu alsnog de VIP-behandeling krijgt is dus passend en dat valt ook wel te zien aan wie Capcom naar het schijnt op het project heeft gezet.

Als we Dusk Golem mogen geloven, zijn het Kuzanori Kadoi en Yasuhiro Anpo die aan het roer staan van deze game. Allicht zeggen deze namen je niets, maar dit duo bracht ons de Resident Evil 2 en Resident Evil 4 Remakes.