Dusk Golem, voor wie hem niet kent, is een bekende lekker die zich volledig toelegt op alles Resident Evil. Hij heeft keer op keer correcte informatie gedeeld en staat daardoor als zeer betrouwbaar te boek als het aankomt op alles rondom deze serie. Dit betekent niet dat je onderstaande informatie moet zien als feiten, maar wel als zeer waarschijnlijke informatie. Met die context kunnen we beginnen met:

Resident Evil Requiem DLC

Dusk Golem bevestigt dat DLC in de maak is, iets wat hij eerder ook al heeft gesteld. In tegenstelling tot wat eerder de rondte deed, weet hij echter niet om hoeveel DLC het gaat. Het kan er één zijn, maar ook meerdere. Ook heeft hij nog geen informatie over de aard van de DLC.

Resident Evil: Code Veronica Remake

Een remake van Resident Evil: Code Veronica is de volgende grote release in de franchise. Hij zal dit jaar onthuld worden en dan komend jaar gaan verschijnen, mits plannen natuurlijk niet veranderen.

Resident Evil 0: Remake

Ook een remake van 0 staat op de planning en moet het jaar daarna gaan verschijnen. Het lijkt er dus op dat Capcom de hype train gaande wil houden door jaarlijks een nieuwe Resident Evil op de markt te brengen. Niet gek gezien de ontvangst van de franchise sinds Resident Evil 7.

Resident Evil 5: Remake

Je hoeft je hart niet vast te houden. Ook Capcom weet hoe slecht deze game ontvangen is. Dusk Golem bevestigt daarom (nogmaals) dat dit geen project is waar ze bij Capcom mee bezig zijn.

Resident Evil 10

Er wordt al gewerkt aan het volgende nieuwe deel in de serie, die idealiter de jaarlijkse releases gaande houdt door te volgen op Resident Evil 0 Remake. Dit zou het plaatsen in 2029. Op dit punt is dit echter meer een streven dan een harde datum, daar men zeker wil zijn dat het een goede game wordt. Het kan dus ook goed later verschijnen.

Resident Evil 1: Remake

Hoewel er intern over gedacht wordt over deze game, is het nog niet echt van de grond gekomen. Het zal vermoedelijk op den duur wel komen, maar verwacht het niet op korte termijn.

Geschrapte titels

Niet elke game kan daadwerkelijk in de winkelrekken landen en bij een franchise met een turbulente geschiedenis als deze, geld dat des te meer. Dusk Golem weet via zijn bronnen dan ook te melden dat deze games geschrapt zijn: