Voor een ontwikkelaar is het altijd weer spannend: hoe goed gaat een game in de eerste week na release verkocht worden? Bij Pearl Abyss zal dit niet anders zijn geweest, maar ze kunnen opgelucht ademhalen. De week is nog niet voorbij, maar nu al blijken de cijfers flink hoog te zijn.

"We zijn dankbaar om te delen dat #CrimsonDesert wereldwijd meer dan 3 miljoen kopieën is verkocht. Wij willen iedereen bedanken die in de wereld van Pywel is gestapt en zijn reis heeft gedeeld met ons"

Verder willen ze ook aangeven dat er nog wat puntjes zijn die op de i moeten worden gezet. Ze geven aan dat ze luisteren naar de reacties van de spelers en dat ze daarmee hopen dat de ervaringen nog beter zullen zijn in de toekomst.

Crimson Desert kwam uit op 19 maart. Er was veel scepsis rond de game voordat hij uitkwam, maar ook zullen er veel mensen deze openwereldgame met open armen ontvangen. Vooral het feit dat er heel veel te doen is, maar ook dat hij grafisch op momenten erg indrukwekkend kan zijn, wordt gezien als positief punt.

Toch is niet alles rond de game één grote Punica-oase. Investeerders vonden de cijfers van recenten tegenvallen en daardoor ging de beurswaarde van Pearl Abyss een stukje omlaag. Dit tot verbijstering van veel mensen binnen de game-industrie, omdat het gaat om een gemiddelde van 78 punten, wat misschien geen 90 is, maar wel een prima cijfer voor een prima game.

Om je toch een idee te geven over Crimson Desert heb ik de Launch Trailer van de game hieronder geplaatst.