De game speelt zich af Polen in de nabije toekomst in de jaren '80. De naam Cronos geeft het al een beetje weg natuurlijk, er zal flink met tijd gerommeld gaan worden. Dat dat meestal niet heel goed uitpakt, kennen we vanuit Hollywood. In Cronos: The New Dawn gaan de doden niet dood, maar "mergen" ze met andere doden om zo te veranderen in verschrikkingen waar je haren recht van overeind gaan staan. Het is dan ook met recht een survival horrorgame te noemen, of zoals Bloober Team het zelf noemt: a new breed of horror. Bekijk hieronder de op gamescom opening night live getoonde trailer.

Cronos: The New Dawn komt op 5 september uit voor Mac, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S