Inmiddels zijn we een poosje verder en claimt Insider Gaming dat zij voorbeelden hiervan hebben gezien. De voorbeelden zouden zij uit eerste hand hebben en de prijzen zouden daarbij erg uiteenlopend zijn.

De claim onderbouwde de website met twee screenshots. Op deze screenshots is de PlayStation Store-pagina van Stellar Blade te zien, waarbij het spel op de ene afbeelding wordt aangeboden voor $20,99 en op de andere verkocht wordt voor $39,89. Het zou daarbij wel gaan om spelers die in dezelfde regio actief zijn. In beide gevallen zou het spel afgeprijsd zijn van de oorspronkelijke prijs van $69,99.

Dat we hier kunnen spreken van een groot verschil, dat mag duidelijk zijn. De prijs is bijna gehalveerd in het goedkoopste aanbod. Insider Gaming beweert verder dat Sony nog aan het experimenteren is en dit voorlopig enkel met first-party titels doet. Hoewel de studio achter Stellar Blade, het Koreaanse Shift Up, niet in handen is van Sony, was het wel Sony Interactive Entertainment dat de game uitgaf op de PlayStation 5.

Vanuit PlayStation is er nog geen officiële reactie gekomen omtrent de dynamische prijzen.