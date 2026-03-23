De update brengt onder andere verbeteringen aan de gamepad- en toetsenbord/muis besturingen. Tevens hebben ze de hoeveelheid health die je terug krijgt van voedsel en andere items verhoogd. Daarnaast is er een nieuwe itemopslag toegevoegd in het Howling Hill Camp.

Naast de bovenstaande verbeteringen zijn er nog een aantal bugs opgelost en algemene verbeteringen aangebracht. De volledige patch notes vind je hier.

Pearl Abyss heeft laten weten dat er nog meerdere grote updates voor Crimson Desert aankomen.