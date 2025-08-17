In de game speel je een personage die the Batter wordt genoemd. Hij moet de wereld zuiveren van zogenoemde specters, die geleid worden door een geheimzinnige, grinnende kat die The Judge heet. Deze kat is niet voor de poes.

De game staat bekend om zijn rare atmosfeer. De hele tijd als je door de spelwereld loopt is het gevoel dat er iets niet klopt. Vandaar de titel OFF. De scenario's die je tegenkomt kunnen absurd worden genoemd. Zo is er een boerderij die staal uit dieren haalt, een pretpark vol mensen die veel te bang zijn om een leuke tijd te hebben en is er een suikerfabriek vol schoorstenen.

De game is ooit gemaakt in RPG Maker 3 en is recentelijk helemaal opnieuw gemaakt in de Unity engine. Dit levert een enorme verbetering op in de gameplay. Ook is de soundtrack veranderd en is het combat-systeem aanzienlijk verbeterd volgens de makers.

De game is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch en op de PC via Steam.