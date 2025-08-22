De beelden tonen cinematics en fragmenten uit de remake van Metal Gear Solid 3, die zich in 1964 afspeelt. Dat is ruim vóór de gebeurtenissen van de overige titels binnen de franchise. In de game kruip je in de huid van FOX-agent Naked Snake. Aan jou de taak om de Russische raketgeleerde Nikolai Stephanovich Sokolov te bevrijden. Het strijdtoneel is deze keer de jungle.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater komt uit op 28 augustus en verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC.