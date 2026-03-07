Poker Night at the Inventory is, zoals de naam al verklapt, een pokerspel, maar dan met een ludieke twist. Je speelt het spel met vier karakters gerelateerd aan videogames en met een nogal opvallende persoonlijkheid. De game is daarmee net zoveel een poker game als dat het een comedy is, iets wat je al heel erg kan proeven aan de launch trailer. Dat gelde echter ook al voor de oorspronkelijke release, terwijl dit zoals gezegd een verbeterde versie is.

Als je het origineel gespeeld hebt, zullen de eerste verbeteringen je zelfs in de thumbnail al opgevallen zijn: de graphics. Niet enkel zijn alle character models opgefrist, maar met name hoe ze reageren op lichtinval is flink onder handen genomen. Dit zorgt voor meer realistisch uitziende tegenstanders. Ook zijn hun animaties gestroomlijnd, zodat het geheel meer vloeiend aanvoelt.

Ook de items die je in de game kunt vrijspelen om te gebruiken in Team Fortress 2 zijn weer terug, maar wel met een klein verschil. Als je ze in deze versie van het spel vrijspeelt, staat er Reissued voor. Verder verandert er niets aan de cosmetics. Hetzelfde geldt voor de Dealer's Visor, welke eveneens Reissued wordt. Maar deze krijg je enkel wanneer je de game uiterlijk 19 maart koopt op Steam.

Andere toevoegingen zijn meer in-game unlockables en ondersteuning voor gamepads. Wel zo handig als je bijvoorbeeld op de Steam Deck wil spelen. Ook zijn er visuele filters toegevoegd en kun je het buy-in amount nu wijzigen om de lengte van een potje te beïnvloeden. En op het meer technische front is de AI onder handen genomen zodat je niet enkel tegenstanders hebt die betere beslissingen maken, maar ook keuzes die beter passen bij hun persoonlijkheid.