Tijdens dit evenement kunnen spelers zogehete “merits” verdienen. Dat doen ze door ARC-vijanden te verslaan of anderen te helpen bij deze gevechten. Daarbij valt op dat PvP-gevechten geen extra rewards opleveren, waardoor de volle focus ligt op het PvE-element en het samenwerken.

Volgens de ontwikkelaar is Shared Watch bedoeld om als jaarlijkse traditie terug te keren. Dat moet spelers eraan herinneren wie “de echte vijand” is. Update 1.15.0 voegt verder twee nieuwe cosmetische sets toe aan het spel en brengt de winterse condities terug middels ‘Cold Snap’.

Het Shared Watch-event is een aanloop naar de grotere ‘Shrouded Sky’-update, die later deze maand volgt.