In een update naar versie 1.68 van Gran Turismo 7 zou er volgens liefhebbers sprake zijn dat de game PSSR 2 zou ondersteunen. Dit viel op nadat klachten rond noise die met PSSR 1 gemeld zijn nu opeens weg waren. Hier werden opmerkingen over gemaakt in het formum NeoGAF.

Wat wel opvalt is dat de release notes van de update niets melden over een update van PSSR en dit zal toch wel iets zijn dat de ontwikkelaars maar wat graag melden. Mij persoonlijk lijkt het veel meer dat het gaat om verbeteringen in de game voor de PlayStation 5 pro.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) is de hardware upscaling technologie die door PlayStation wordt gebruikt voor de PlayStation 5 pro. Door speciale cores in de grafische kern van de console te gebruiken, heeft de GPU op de console minder te verwerken en kan de game soepeler draaien. Naar verluidt is PSSR 2 een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Gran Turismo 7 is een game die zeker baat heeft bij deze technologie, maar er waren wat klachten over noise. Dit betekent er verstoringen zijn in het beeld, die vaak voorkomen bij belichting of spiegelbeelden en die voor kunnen komen in bijvoorbeeld de bespiegeling van een auto of objecten op grote afstanden, waar de upscaling dan moeite mee heeft om dat goed te krijgen.

