Enige tijd geleden was er een demo beschikbaar van Vampire Crawlers en het bleek toen dat het ging om een deck-builder in de typische stijl van Vampire Survivors. Nu is er een release-datum bekendgemaakt en ook wat de prijs wordt.

Vampire Survivors was al erg goedkoop en was onder andere daarom zo'n hit. Of Vampire Crawlers zo'n hit zal worden, moet nog worden gezien, maar vanaf 21 april weten we het zeker, want dan komt hij uit voor € 9,99.

Wil je weten waar de game over gaat? Bekijk dan vooral niet de Release Date & Price Announcement Trailer, want je wordt er niet veel wijzer van. De trailer is echter bijzonder grappig en je weet ook meteen hoe serieus het verhaal genomen moet worden.