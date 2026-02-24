''Ik heb het gevoel dat Embracer geen mogelijkheid heeft om er iets mee te doen,'' schrijft hij in een bericht op Discord. ''Ik zou willen dat dingen anders waren. Ik heb mijn best gedaan om een weg vooruit te bieden, maar ze hebben me geghost.''

Dit is overigens niet een pitch die ongevraagd bij het bedrijf werd gedumpt en daarna genegeerd. In oktober van afgelopen jaar werd Chris zelf benaderd om een pitch voor de Saint's Row prequel te maken waar hij openlijk over fantaseerde. Blijkbaar was die pitch echter niet overtuigend genoeg, al is het niet ondenkbaar dat na deze aandacht het idee verder wordt verkend. Zo begon het vorige keer immers ook.