Het gaat om de volgende titels:
- Mortal Kombat 1 (PS5)
- Marvel’s Spider-Man Remastered (PS4/PS5)
- Sword of the Sea (PS5)
- Earth Defense Force 6 (PS4/PS5)
- Unicorn Overlord (PS4/PS5)
- Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4/PS5)
- Indika (PS5)
- Harold Halibut (PS5)
- Coral Island (PS5)
Spelers met een Premium-abonnement hebben tevens de beschikking over Resident Evil 2 (PS4/PS5) en Resident Evil 3: Nemesis (PS4/PS5).
