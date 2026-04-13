Het spel gaat niet meer door het leven als Pickmon, maar als Pickmos. De reden van de wijziging zou zijn omdat dit beter bij de game past. Het tweede deel van de naam, mos, zou verwijzen naar een groots kosmos. “Deze naam draagt een krachtigere aanwezigheid en past beter bij het fantasie-avontuur dat we voor jullie aan het bouwen zijn,” aldus PocketGame. Verwar de naam echter niet met PocketPair, want dat is de studio achter Palworld. Het mag duidelijk zijn waar PocketGame de mosterd haalt.

Op het internet wordt vooral gespeculeerd dat de naamswijziging te maken heeft met mogelijke rechtszaken. Eerder was de tekst “Gotta Sue Them All” al te lezen onder de trailer van het toen nog geheten Pickmon.

De monstertjes in het spel staan overigens nog steeds bekend als Pickmon. Pickmos heeft momenteel nog geen release date.