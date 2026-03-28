Op vrijdag 27 maart bracht PlayStation Blog een artikel uit, waarin wordt vermeld dat prijzen voor de hardware van PlayStation zullen stijgen. De reden heeft vooral te maken met de druk op de globale economie. Hoewel niet onbegrijpelijk, is het ook redelijk teleurstellend.

In Europa zullen de prijzen, net als in de Verenigde Staten, flink stijgen. De PlayStation consoles stijgen met € 100,-. De PlayStation Portal zal niet gespaard worden. De mooiste controller van dit moment zal € 249.99 gaan kosten.

Hier is een lijstje met alle hardware en wat ze gaan kosten vanaf 2 april.

PS5 – € 649.99

PS5 Digital Edition – € 599.99

PS5 Pro – € 899.99

PS5 Portal - € 249,99

De reden laat zich raden. Terwijl in het Midden-Oosten een opstopping plaatsvindt in een van de belangrijkste doorvoerwegen ter wereld, blijft de prijs van RAM-geheugen stijgen, omdat bijna de hele mieterse bende wordt opgekocht om AI-servers van denkvermogen te voorzien. De financiële situatie in de wereld ziet er dusdanig grimmig uit, dat meer hardware de komende maanden zeker zal gaan stijgen.

Bedrijven hebben er geen baat bij als ze geen winst maken met het verkopen van hardware. Zelfs Sony, dat de PlayStation tegen bodemprijzen verkoopt en voornamelijk winst maakt met de verkoop van games, kan niet te veel verlies lijden met de verkoop.

Op een gegeven moment worden de geschillen opgelost en zal de olieprijs dalen. De honger van AI zal in de toekomst worden gestild en dan is er weer hardware beschikbaar voor de consoles. Zal de prijs dan ook weer dalen? De optimist in mij zegt van wel, maar de realist in mij is daar niet zo zeker van.

Weiger jij mee te gaan met de prijsstijgingen? Zorg er dan voor dat je voor 2 april de hardware koopt die je nodig hebt, want dan zijn de prijzen definitief gestegen.