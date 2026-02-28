Een andere populaire franchise uit die periode is He-Man en ook hij is bezig aan zijn comeback tour. Recent werd zo al een live action-film aangekondigd, maar ook hij krijgt een blast from the past met een beat 'em up genaamd He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction.

Gemaakt door het Britse Bitmap Bureau en in samenwerking met licentiehouder Mattel, poogt men met deze game de hoogdagen van het genre te emuleren door te kiezen voor een soortgelijke stijl. Bereid je dus voor om pixels te tellen terwijl je met He-Man, She-Ra, Man-At-Arms en Teela het opneemt tegen Skeletor en Evil-Lyn om zo Eternia te redden van hun snode plannen. En dankzij de nieuwe trailer we weten ook wanneer we dit mogen doen.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction zal op 28 april digitaal naar PC en consoles komen. En daar de uitgever Limited Run Games is, is de kans groot dat, als de game succesvol genoeg is, een fysieke versie op den duur zal volgen.