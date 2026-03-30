In de laatste aflevering van de podcast van Nate the Hate, een leaker die wel vaker bij het juiste eind zat bij dergelijke geruchten, vertelt hij dat de Final Fantasy 9 remake waarschijnlijk in de koelkast terecht is gekomen.

In de podcast gaat hij meer in op details over de release van deze game. Zo vertelt hij dat Square Enix deze remake 'on ice' heeft gezet. Nu kan er niet worden gezegd wat dit precies betekent, maar voorlopig zal er geen nieuws over deze remake de wereld in worden geslingerd.

Het is al een tijdje geleden dat NVIDIA een lijstje met onbekende games had uitgebracht. Op het lijstje stonden diverse bekende games, waaronder Resident Evil 4 Remake, Dragon's Dogma 2, een Chrono Cross-remaster, Kingdom Hearts 4 en een Final Fantasy Tactics-revival. Ook een remake van Final Fantasy 9 werd genoemd.

Of het waar is wat er wordt gemeld door Nate the Hate, valt te bezien. Maar door zijn reputatie kan alles wat hij zegt wel redelijk serieus worden genomen.



