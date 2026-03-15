Sinds zijn release op 13 maart zijn er 796 reviews gemaakt op Steam en daarvan is slechts 49% positief over de game. Dat is voor Steam's begrippen bijzonder laag. Veel gehoorde klachten zijn de constante uitval van de servers en de hoeveelheid content die je krijgt als je extra betaalt.

Het grootste probleem is dat ze overgestapt zijn naar een nieuwe manier om de gamer extra te laten betalen. De game zelf is met zijn € 69,99 erg duur, maar nu moet je ook overgaan tot de aanschaf van een Ringside Pass Premium.

In het eerste seizoen is er een gratis onderdeel, waar bij je zestig prijzen kunt krijgen in veertig tiers. Uiteraard zijn deze niet zo aantrekkelijk als de Ringside Premium Pass, waar er nog eens zestig prijzen bij komen.

Er komen komend jaar zes seizoenen en ieder seizoen kost een tientje. Dat is in totaal dus € 60,-. Nu is het echter zo dat het vergaren van XP en alles vrij te spelen een zeer tijdrovende klus heeft. Hier heeft 2K wat op gevonden. Je kunt tiers skippen voor een bepaald bedrag. Hoewel de kosten nog niet bekend zijn, zal dit in totaal ongeveer €480,-. kunnen kosten om op deze manier alles in één keer vrij te spelen.

Daarbij komt kijken dat als je alles wil kunnen spelen je ook de betaalde DLC moet kopen die op dag van release uitkom, iets waar de schrijver van dit artikel een enorme bloedhekel aan heeft. Als jij de Joe Hendry, WrestleMania 42, King of Kings, Monday Night War, and Attitude Era Packs wil hebben, ben je nog eens € 65,- kwijt. Dit is in totaal € 675,- die je voor de game betaalt.

Fans van WWE vinden deze manier van gamen niet zo leuk. Het komt erop neer dat het overgrote deel achter een betaalmuur zit die best hoog is en de hoeveelheid content die in de basisgame zit, is ook vrij schaars.

