Op 5 februari post Rebekah Saltsman een verontrustend artikel op Bluesky.
In het artikel vraagt Bex, zoals ze zichzelf op Bluesky noemt, of mensen willen melden als ze ads zien van games die Finji heeft gepubliceerd, die erg " UN-Finji-like" aanvoelen. Ze doet dit aan de hand van een artikel van iemand anders die aangeeft dat er ads zijn die van kleine bedrijven lijken te komen, maar overduidelijk door AI zijn gegenereerd.
In een artikel van IGN vertelt Rebekah dat ze in hebben gesteld op TikTok dat de mogelijkheid om AI beelden te genereren volledig uit is gezet. Toch kregen ze van diverse gebruikers te horen dat er ads werden getoond die niet paste bij het beeld van Finji van zichzelf wil tonen.
Finji is een uitgever, waarvan het hoofdkantoor staat in Grand Rapids in de gezellig staat Michigan. Zij zijn heel erg van de inclusiviteit en beelden dit dan ook heel graag uit. Dit zie je aan de games die ze publiceren, die probeert vooral de vele verschillende groepen samen te brengen met vriendelijke en leuke games.
De meeste commotie is ontstaan door meerdere fans die aangaven dat Juni in Usual Juni aan werd gegeven op een onacceptabele manier. Het gaat om een afbeelding die lijkt op de afbeelding hieronder.
In de afbeelding die door GenAI in elkaar is gezet is June, de zwarte persoon in het midden, alleen en volledig te zien. Ze heeft een klein broekje aan en overdreven brede heupen en dijen en laarzen die tot over haar knieën komen. De afbeelding is gepost op een manier dat het lijkt dat het van Finji zelf komt, maar dit heeft de uitgever dus niet gedaan.
Nadat er meerdere meldingen kwamen van 'nep afbeeldingen en video's' heeft Finji op 2 februari een melding gemaakt bij TikTok, waarbij ze de afbeelding hebben doorgestuurd. Bij TikTok is toegegeven dat dit buitengewoon zorgwekkend is en dat ze het issue direct hebben geëscaleerd.
Daarna bleef het voor lange tijd stil. Op 10 februari kwam TikTok met zijn antwoord. Het lbeek dat ze meededen aan een zogenoemde catalog ads format, die ervoor moet zorgen dat er een grotere kans is dat de ads van de content creator worden getoond aan mensen. Ze konden iets doen hieraan door een aanvraag te doen om in een bloklijst te komen.
Dit was tegen het zere been van Finji, die aangaf dat het hier niet gaat om iets lichtszinnigs, maar om racistische en sexistische content. Antwoord van TikTok was luid en duidelijk. Dit was het antwoord en daar moeten ze het mee doen.
Om Finji een hart onder de riem te steken heb ik de laatste trailer geplaatst van Usual June. Dit is de echte trailer en is niet door AI gegenereerd.
