In het artikel vraagt Bex, zoals ze zichzelf op Bluesky noemt, of mensen willen melden als ze ads zien van games die Finji heeft gepubliceerd, die erg " UN-Finji-like" aanvoelen. Ze doet dit aan de hand van een artikel van iemand anders die aangeeft dat er ads zijn die van kleine bedrijven lijken te komen, maar overduidelijk door AI zijn gegenereerd.

In een artikel van IGN vertelt Rebekah dat ze in hebben gesteld op TikTok dat de mogelijkheid om AI beelden te genereren volledig uit is gezet. Toch kregen ze van diverse gebruikers te horen dat er ads werden getoond die niet paste bij het beeld van Finji van zichzelf wil tonen.

Finji is een uitgever, waarvan het hoofdkantoor staat in Grand Rapids in de gezellig staat Michigan. Zij zijn heel erg van de inclusiviteit en beelden dit dan ook heel graag uit. Dit zie je aan de games die ze publiceren, die probeert vooral de vele verschillende groepen samen te brengen met vriendelijke en leuke games.

De meeste commotie is ontstaan door meerdere fans die aangaven dat Juni in Usual Juni aan werd gegeven op een onacceptabele manier. Het gaat om een afbeelding die lijkt op de afbeelding hieronder.