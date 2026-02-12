De film is zelfs voorzien van een exacte release date, want in de post valt te lezen dat productie van PlayStation Productions en Sony Pictures vanaf 10 november 2027 in de theaters te zien zal zijn. Dat was echter niet het enige nieuws, want tevens werd bekend dat Jason Momoa zal meespelen in de film. Je kunt Momoa kennen van onder andere Aquaman, Fast X en Game of Thrones.

De regie van de Helldivers-verfilming is in handen van Justin Lin, die eerder al de regisseur was van Fast and Furious.