Deze game is een co-op game die gemaakt is door de ontwikkelaars achter Payday. De game speelt zich af in een cyberpunk-wereld, waarin jij in een groep moet infiltreren in een grote corporatie.

De trailer bevat veel gameplay beelden die eigenlijk laten zien wat je kunt verwachten van een game die gemaakt wordt door de ontwikkelaars van Payday. Je speelt in een groep en de game is pve, wat betekent dat je het op moet nemen tegen een heleboel NPC's. De actie oogt snel en spectaculair, zoals je dit ziet in games als Call of Duty.

Den of Wolves zal uitkomen op de PC via Steam, maar wanneer hij uit zal komen is op dit moment nog onbekend.