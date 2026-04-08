Een van die games was een TRPG van NCS Corporation genaamd VIXEN 357. Deze verscheen in 1992 voor de SEGA Genesis, voor ons beter bekend als de SEGA Mega Drive, maar kwam nooit naar de rest van de wereld. In 2019 werd de game echter vertaald om zo alsnog gereleased te worden, waarbij het plan was dat Super Fighter Team dit op zich zou nemen. Dat kwam er echter nooit van.

Nu is het Shinyuden die het stokje overneemt en de game alsnog een wereldwijde release geeft. Niet via Nintendo Switch Online, als een digital download of als deels van een fysieke classics-collectie. Nee, deze game krijgt een volwaardige fysiek editie met een cartridge die je in jouw console kan steken. En dat is zelfs niet alles.

Om deze bijzondere release in 2026 kracht bij te zetten, komt die met een certificaat van authenticiteit, een registratiekaart, drie ansichtkaarten, een poster en een handleiding. En dat mag dus ook wel wat kosten. $69.50 om precies te zijn, al komen daar natuurlijk nog verzendkosten bij. Houdt dat je echter niet tegen, dan kun je tot 31 mei een reservering plaatsen, zodat je de game eind juni of begin juli gaat ontvangen.

VIXEN 357 brengt ons dan naar het jaar 2394, waar een plot om de aarde zoals we hem kennen te vernietigen de Slash unit dwingt om in beweging te komen. Met hun mechs aan hun zijde, gaan ze de strijd aan. Maar wees daarbij niet roekeloos. Elke karakter dat je verliest is permanent weg en als ze belangrijk waren voor het plot...is het game over.

