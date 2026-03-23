Bandai Namco heeft laten weten dat het gaat om een grote verhalende uitbreiding, maar heeft verder geen details vrijgegeven. Het is daarom speculeren wat ons te wachten staat.

De uitgever liet het volgende optekenen: “De ontwikkeling van een grote DLC voor Digimon Story: Time Stranger is bevestigd. Dankzij de steun van jullie allemaal, hebben we besloten om een grote DLC voor Digimon Story: Time Stranger te maken! De release staat gepland voor 2027. Wat voor soort content zal het zijn...? Blijf op de hoogte voor meer updates.”

Het is dus nog even afwachten, maar zodra er meer bekend is zullen we dit uiteraard delen.