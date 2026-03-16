Tijdens de presentatie werden beelden getoond van vier games. Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivian Remastered, Assassin's Creed Shadows en Hogwarts Legacy. Ook werden er beelden getoond van Resident Evil Requiem.

Deep Learning Super Sample, ook wel DLSS, is een systeem waarbij speciale tensor cores ervoor zorgen dat een lagere resolutie kan worden opgewaardeerd, zodat de game soepeler loopt. Dit doet hij met behulp van Deep Learning.

Het ziet ernaar uit dat DLSS 5 net wat verder gaat dan dat. In plaats van dat het hier gaat om upscaling, kan werkelijk het beeld zelf door een vorm van AI worden gemanipuleerd, zodat details beter tot hun recht komen. Het gevolg is met name te zien in gezichten, die allemaal veel meer details bevatten.

Wil je meer weten over DLSS 5? Dan adviseer ik om onderstaande video van Digital Foundry zelf te bekijken. Het is in ieder geval een goede demonstratie om een indruk te kijken waar de toekomst van gaming naar toe gaat.