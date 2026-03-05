De eerste twee Mario games die zijn aangekondigd zijn voor de virtual boy. Fans van Nintendo weten meteen wat ik bedoel, want dit is een heruitgave van het meest mislukte product dat Nintendo ooit gemaakt heeft. Die is inmiddels stilletjes uitgekomen en verkrijgbaar via de eShop van Nintendo. Er zijn dan ook games via Nintendo Online te krijgen.

Hoewel er maar weinig games voor uitgekomen zijn, zijn er toch nog twee Mario games die te spelen zullen zijn, namelijk Mario's Tennis en Mario Clash. Historisch gezien is Mario's Tennis nog best een belangrijke game, want het was de eerste in de serie. Pas later kwam voor andere consoles deze vrolijke tennisgame uit.

De derde game die is aangekondigd is Mario vs. Donkey Kong voor de Game Boy Advance. Dit was een puzzelgame die redelijk goed werd onthaald toen hij uitkwam. Een zeer leuke feature voor deze game zal echter niet beschikbaar zijn en dat is dat je levels kon maken voor deze game met Donkey Kong Plus op de GameCube. Met een link kabel kon je dan deze games spelen via Mario vs. Donkey Kong. Deze feature zal nu vermoedelijk ontbreken.

In tegenstelling tot Pokémon FireRed en LeafGreen zullen deze games gewoon beschikbaar zijn via Nintendo Online. Let er wel op dat je ook de Expension Pack moet hebben.