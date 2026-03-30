Dit wil men in de toekomst natuurlijk voorkomen en ongetwijfeld wordt achter de schermen daarom gewerkt aan enkele titels die bekijks trekken voor het eind van 2026. En als we bekende lekker Nate the Hate mogen geloven, welke eerder alle details van de Switch 2 en zelfs diens reveal voortijdig wist te melden, is een van die games een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Dit is niet de eerste keer dat een van de best ontvangen titels aller tijden een make-over heeft gekregen van Nintendo. In 2011 deden ze dit al met The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D voor de Nintendo 3DS, welke de game klaarstoomde voor een nieuw platform, zonder teveel aan diens funderingen te toornen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit het pad is dat ze op Switch 2 zullen bewandelen. Immers kun je het dan net zo goed het origineel als een digital download beschikbaar stellen. Hoe deze remake er precies uit gaat zien, kan Nate niet vertellen, maar we kunnen natuurlijk speculeren. De opties zijn immers feitelijk beperkt.

De meest waarschijnlijke optie is een visuele remake, waarbij het origineel zo nauw mogelijk gevolgd wordt, met hooguit wat veranderingen aan bekritiseerde elementen als de Water Temple. Deze zou oudere spelers kunnen bekoren en ook het minste risico met zich meenemen. Zij die echter de serie hebben leren kennen door Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, zullen allicht minder gecharmeerd zijn. Qua vormgeving is het waarschijnlijk dat men de zelfde artistieke lijn volgt als het origineel, maar dan wel met flink gemoderniseerde graphics, al is het niet uit te sluiten dat we een compleet andere kant op gaan, vergelijkbaar met de remake van The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Om de nieuwere fans te paaien, is het ook mogelijk dat een nieuwe versie van het spel meer een herinterpretatie is, waarbij Ocarina of Time als template dient voor een compleet nieuw spel in bijvoorbeeld de stijl van Tears of the Kingdom. Hierbij zou het verhaal wel worden gevolgd, maar zou de gameplay drastisch onder handen wordt genomen. Denk een Resident Evil 2 Remake of Final Fantasy VII: Remake. Dit is riskant, daar je de kans loopt oude fans tegen het hoofd te stoten, maar als die gok goed uitpakt, kan dit een gigantische boost van de verkoopcijfers geven. Dit is niet het pad dat Nintendo doorgaans bewandeld, maar het zou ook niet de eerste keer zijn, getuige games als Metroid: Samus Returns en Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee.

Het zal dus niet enkel heel interessant worden om te zien of Nate the Hate wederom gelijk krijgt, maar ook in welke vorm deze remake zal verschijnen. Waar hopen jullie op?