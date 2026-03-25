De reden voor dit besluit zal ongetwijfeld gelaagd zijn, maar wat openlijk gecommuniceerd wordt, is dat de reden bij de VS ligt. Aan die kant van de oceaan zijn verkoopcijfers gekelderd, hetgeen ongetwijfeld te wijten is aan een combinatie van factoren zoals inflatie, importheffingen en een onzeker financieel en buitenlands beleid. Wat expliciet wordt genoemd als zijnde géén reden, is de stijgende kosten van onderdelen. Volgens Nintendo-president Furukawa Shuntaro zijn prijsstijgingen als gevolg hiervan voorlopig niet aan de orde.

De verlaagde productie is overigens maar van tijdelijke aard. Van 6 miljoen naar 4 miljoen gedurende één kwartaal. De afschaling betreft, althans voor nu, dus een eenmalige reductie van 2 miljoen exemplaren. Dit zal niet direct voor een enorme impact zorgen, al kan de console wel iets moeilijker te vinden zijn als er bijvoorbeeld een game voor erg populair wordt, zoals recent gebeurde bij Pokopia.

Ondanks de verminderde productie, staat het succes van de console niet ter discussie. Fluctuaties in de vraag-en-aanbod-situatie zijn van alle tijden, vooral wanneer die tijden zo turbulent zijn als 2026 al gebleken is. Je wil als Nintendo zijnde immers niet een té grote voorraad opbouwen.