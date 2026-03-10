Verschillende retailers wereldwijd kampen met een tekort aan de fysieke versies van Pokopia. Zo heeft Amazon in de VS nog enkele exemplaren, maar worden deze aangeboden voor een hogere prijs van 80 dollar. Ook in de Benelux zien we een beperkte voorraad, wat het moeilijk maakt om aan een fysieke versie van de game te geraken.

Een vergelijkbare situatie speelt zich af in andere werelddelen, waaronder het VK en Australië. In Canada gaf Walmart in een verklaring aan dat de eerste voorraad Pokopia volledig is uitverkocht en dat er een nieuwe lading is besteld.

En hoe zit het bij jullie? Hebben jullie een fysieke versie kunnen bemachtigen?