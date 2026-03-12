De update brengt nieuwe content met zich mee, waaronder drie nieuwe bolides. De meest opvallende is waarschijnlijk de uit 1991 stammende Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD). Dit monster is de derde generatie RX-7 en staat vooral bekend om zijn rotatiemotor, iets dat niet veel auto’s hebben. Naast je Japanse sportwagen verschijnt ook de Chevrolet Camaro Race-Mod uit 1969 in Gran Turismo 7. Dit beest beschikt over een V8 met bijna 658 pk!

De derde auto die wordt toegevoegd komt uit Europa en wel uit Frankrijk. Het gaat om de Renault Captur S Edition TCe 140. Dit model komt uit 2021 en is daarmee de meest moderne auto in deze update.

Naast de nieuwe auto’s kunnen spelers rekenen op vier extra races voor de World Circuits. Het gaat daarbij om de volgende races:

European Sunday Cup 400 – Dragon Trail – Gardens Reverse

Japanese Clubman Cup 550 – Kyoto Driving Park – Yamagiwa Reverse

American Clubman Cup 700 – Michelin Raceway Road Atlanta

World Touring Car 800 – Circuit Gilles-Villeneuve

De update is vanaf vandaag beschikbaar.