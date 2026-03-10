Recent verscheen de Steam pagina van het spel online en mensen die een beetje verder kijken dan hun neus lang is, zal meteen opvallen dat de game elementen uit Pokémon en Palworld heeft gehaald. Neem daarbij een vleugje Zelda en de cocktail voor deze game is compleet.

In Pickmon doe je diverse gebieden aan, die onder andere bestaan uit woestijnen, vulkanen en jungles. Daarbij moet je de geheimen en mysteries van een oude beschaving zien te ontrafelen.

Pickmon wordt ontwikkeld door PocketGames en uitgegeven door NETWORKGO. Een exacte release date is nog niet bekendgemaakt.