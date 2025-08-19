De trailer draagt de naam van het spel van Straight4 Studios in combinatie met het evenement en toont ons prachtige plaatjes. We zien onder andere de Green Hell ofwel de Nordschleife. Alle 28 circuits die in Project Motor Racing zitten zijn 28 met de “True2Track” technologie gemaakt. Daarnaast kent het spel onder andere dynamische weersomstandigheden, ideale racelijnen die variëren op basis van het weer en een dag-nacht cyclus.

Project Motor Racing verschijnt op 25 november voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series.