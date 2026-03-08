In 2025 gebeurde dit tot op zekere hoogte ook met South of Midnight, een action-adventure-titel die zich afspeelt in de bayou in het zuiden van de VS. Hazel Flood komt in deze game in aanraking met de vreemde wereld van de lokale folklore, nadat ze gevangen wordt in een tornado. Nu moet ze haar nieuwe gaven gebruiken om zichzelf in leven te houden en haar moeder te redden die met huis en al werd weggespoeld tijdens de windhozen. Het gevolg is een bizar avontuur vol actie, spanning en magie dat op Xbox en PC al goed in de smaak viel. Heb je echter enkel een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2? Dan heb je spoedig alsnog de kans ook van dit avontuur te genieten.

Met gepaste trots heeft Xbox Game Studios namelijk middels een nieuwe trailer onthuld dat South of Midnight deze maand nog naar die twee consoles gaat komen. 31 maart om precies te zijn, want deze maand was met games als Crimson Desert en Marathon nog niet voldoende gevuld voor een voorjaarsmaand. Ben jij net zo blij als ondergetekende met dit nieuws? Laat het ons horen in de comments.