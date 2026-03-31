''We gebruiken het niet om assets te maken die in de game komen,'' aldus PR Manager Katharina Popp. ''We gebruiken het om te testen, om dingen te proberen en om placeholders te maken. Alles wordt uiteindelijk vervangen.

Waar we het in essentie voor gebruiken, is om zaken op een technisch niveau te proberen. Bijvoorbeeld om te zien hoe een 2D-afbeelding eruit zou zien in 3D of razendsnel de kleuren te veranderen om te kijken wat er goed uitziet. Het wordt dus in de basis gebruikt om sneller te itereren (kleine veranderingen en variaties te proberen voor je een uiteindelijk design definitief maakt). Maar we gebruiken het niet om te schrijven of om AI-stemacteurs te gebruiken. Alles wat in de uiteindelijke versie zal zitten, wordt 100% door mensen gemaakt.''

Met hoe negatief de gevoelens zijn inzake Generative AI, zullen er ongetwijfeld lezers zijn die problemen hebben met deze bekentenis. En wij gaan ons niet in dit bericht in die discussie mengen. Wat we echter wel willen zeggen, is dat deze openheid van zaken een positief iets is. Zowel Clair Obscur als Crimson Desert kwamen na release onder vuur te liggen, toen spelers ontdekten dat er AI generated afbeeldingen in het spel zaten. In beide gevallen werd vervolgens verklaard dat dit placeholders waren die men was vergeten te vervangen, maar het kwaad was toen al geschied. Immers hadden de ontwikkelaars niet enkel het gehate GenAI gebruikt, maar ze hadden dit niet kenbaar gemaakt. Sterker nog: Clair Obscur had verklaard het niet gebruikt te hebben, waardoor ze een gewonnen prijs moesten inleveren op grond van misleiding.

Overigens is dit niet de eerste keer dat Owlcat openlijk kenbaar maakt AI te gebruiken. In een vacature uit 2024 zocht men een Concept Artist. In de vacaturetekst stond toen dat een van de taken ''concept generation middels AI en andere moderne tools is''. Ook toen reageerde Owlcat met verfrissende openheid van zaken door een verklaring te publiceren die stelde dat ''We AI gebruiken als een tool voor ons toekomstige product. [...] AI zal exclusief worden gebruikt voor aanvullend werk met concepten en het versnellen van enkele interne processen (bijvoorbeeld het zoeken van inspiratie of visuele coördinatie voor het daadwerkelijke conceptualiseren). De uiteindelijke versie van het spel zal geen art gemaakt met neural networks hebben. Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke versie van concepten. Alles is origineel en gemaakt door professionele artiesten. In onze huidige projecten, Rogue Trader en Pathfinder, is geen AI gebruikt.''

In een latere verklaring benadrukte het nog dat geen banen verloren zouden gaan, maar dat dit gewoon een tool was die hun personeel in handen kreeg om bepaalde taken te versnellen. Het telkens aanpassen van een kleurenpalet van een conceptstuk in Photoshop kan bijvoorbeeld een vrij simpel, maar tijdrovend klusje zijn. Toch waren de reacties van sommige gamers destijds niet mals, daar zoals gezegd het sentiment rondom alles AI op dit moment een hele negatieve lading heeft.