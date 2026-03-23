Pearl Abyss verklaart via hun Crimson Desert X account dat een aantal 2D-visuele elementen in een vroege productiefase werden aangemaakt. Dit zou zijn gebeurd tijdens hun testen met Gen AI-tools met als doel snel sfeer en toon te verkennen. De bedoeling was altijd om die tijdelijke placeholders te vervangen door werk van hun eigen medewerkers. Maar ergens in het reviewproces glipten sommige van die assets door de mazen van het net en belandden ze in de uiteindelijke release. Pearl Abyss neemt nu de volledige verantwoordelijkheid en belooft de getroffen content te vervangen via aankomende patches. Ze erkennen tevens ook dat ze het AI-gebruik openlijk hadden moeten communiceren.

Die eerlijkheid komt opvallend laat en daar komt wel wat ergernis bij kijken. Dit is niet de eerste keer dat een studio betrapt wordt op AI-content dat onopgemerkt meeglipt, terwijl ze er bewust over zwegen. Gamers zijn hier bijzonder streng voor. Ze herkennen al snel vreemde vingers, picaso gezichten en de inhoudloze achtergronddetails inmiddels op kilometers afstand. En toch kiezen studio's er keer op keer voor om gewoon niets te zeggen, in de hoop dat niemand het opmerkt. Op Steam geldt zelfs een expliciete verplichting om AI-gebruik te melden bij de publicatie van een spel. Dat bedrijven zoals Pearl Abyss dat weglaten is volgens mij dan ook geen vergissing. Die weten verdomd goed dat dit gevoelig ligt bij hun publiek. Wat dit extra frustrerend maakt, is het ontbreken van een degelijk intern proces: als je AI-assets als placeholder gebruikt, is het dan zo moeilijk om die te markeren als onafgewerkt?

De excuses van Pearl Abyss klinken oprecht en het aangekondigde auditproces is een stap in de goede richting. Maar het vertrouwen van spelers herstel je niet met een patch.

De betrokken assets zijn dusdanig ondermaats dat ze wel degelijk gemaakt moeten zijn met technologie van een drietal jaar geleden. Maar zelfs dan lijkt dit mij niet vroeg in het ontwikkelproces, maar eerder ergens midden in de ontwikkeling.