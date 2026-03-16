De PC en PlayStation 5 Pro zijn beide flinke krachtpatsers die best wel wat mooie graphics kunnen uitspugen, maar het overgrote deel van de gamers heeft een PlayStation 5 of Xbox Series X|S. Voor Crimson Desert bracht Pearl Abyss de specificaties voor de consoles die recent bekend zijn gemaakt en die beloven dat de game goed zal draaien met acceptabele settings.

Voor alle consoles vertelt Pearl Abyss dat ze draien op 60 FPS in performance mode onder Full HD (1080p). Dit zou met Ray Tracing zijn. Wanneer je de game in 4K wil spelen, betaal je echter wel een prijs en is de framerate rond de 40FPS of 30FPS.

Uiteraard is dit volledig anders bij de PS5 Pro. Die kan met PSSR 2 upscaling de game aan op 4k met 60FPS of meer. Dus dat ziet er veelbelovend uit. Digital Foundry heeft een versie gekregen voor een preview en wat ze laten zien ziet er enorm indrukwekkend uit.

Er heerst echter nu wel een angst dat dit niet het geval zal zijn voor de gewone PlayStation 5. De beelden die worden laten zien zijn erg indrukwekkend en de angst is er dat dit voor de normale consoles niet kan.

Er zijn meerdere redenen waarom deze angst er is. Zo wilde Pearl Abyss zo graag dat Digital Foundry alleen maar de preview maakte op een PS5 Pro, dat ze een volledige console hebben gestuurd met Crimson Desert erop geïnstalleerd. Dit betekent echter dat Digital Foundry niet kon testen op de andere consoles.

Ook zijn er geen beelden laten zien van de gameplay op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S. Het is nagenoeg allemaal van de PC en in een enkel geval de PS5 Pro.

Wat dit precies allemaal gaat betekenen is op dit moment nog onbekend, maar we zullen meer zien over de game op het moment dat hij aankomende woensdag uitkomt. Hij zal uiteindelijk uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, de PC en als grote verassing ook in de Mac App Store.