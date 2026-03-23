De regels die de Europese Unie opstelt, hebben er vooral mee te maken dat er regels komen, waarbij verplicht wordt gesteld dat elektronische apparatuur goed repareerbaar moet zijn. Zo moet bijvoorbeeld de batterij gemakkelijk te vervangen zijn wanneer daar iets mee is.

Er zal dan ook een speciale versie komen van de Nintendo Switch 2 die in Europa wordt verkocht. Dit meldt Nikkei in een artikel dat recent is geplaatst. De reden waarom de Europese Unie deze regels opstelt, is om afval te reduceren en ook om consumenten te beschermen, zodat ze een nieuwe Nintendo Switch 2 moeten kopen als de batterij niet goed meer is.

Het heeft echter wel een kanttekening. Voor de eerste Nintendo Switch zijn geen verdere plannen of is het nog onduidelijk of hetzelfde wordt gedaan. Er zijn nog vrij veel mensen met deze voorganger en mensen die denken dat ze dan batterijen kunnen vervangen, zullen thuiskomen van een koude kermis.