Ik kende diverse mensen die in 2017 Fortnite: Save the World hadden gekocht om te zien wat het precies was en die wisten me allemaal te vertellen dat het een beetje tegenviel. Toen moest je nog betalen voor de game. Epic gooide echter het roer compleet om en maakte een gratis Battle Royale-versie voor de game uit, omdat op dat moment PUBG enorm populair was. Het bleek de beste keuze die ooit in gaming gemaakt te zijn.

We zijn inmiddels bijna 10 jaar verder en nu gaan de ontwikkelaars weer terug naar waar Fortnite ooit begon. Epic heeft aangekondigd dat Fortnite: Save the World uit zal komen als een free-to-play game op de Nintendo Switch.

Om alvast je in te schrijven om mee te doen kun je naar de site van Epic, zodat je daar jezelf kunt aanmelen. Inmiddels zijn er al bijna 300.000 spelers die zich hebben ingeschreven. De game zal beschikbaar zijn vanaf 16 april van dit jaar. Uiteraard komt hij ook uit op alle andere bekende platformen.