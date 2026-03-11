Spelers krijgen momenteel duizend V-Bucks voor €8,99, maar dat gaat dus veranderen. Het bedrag blijft hetzelfde, echter krijg je er minder V-Bucks voor terug. Voor diezelfde €8,99 krijg je straks nog maar achthonderd V-Bucks.

Concreet betekent dat het volgende:

€8,99 – 800 V-Bucks (voorheen 1.000)

€22,99 – 2.400 V-Bucks (voorheen 2.800)

€36,99 – 4.500 V-Bucks (voorheen 5.000)

€89,99 – 12.500 V-Bucks (voorheen 13.500)

Exacte aankoop: €0,99 voor 50 V-Bucks (voorheen €0,49)

Epic Games probeert de prijsverhogingen te verzachten door nogmaals te benadrukken dat spelers die de V-Bucks in de Epic Game Store aanschaffen gebruik kunnen maken van een cashback regeling. Het gaat daarbij om een cashback van twintig procent. Deze regeling is van kracht voor aankopen in Fortnite, maar ook voor de aanschaf van valuta in andere games, zoals Rocket League en Fall Guys.

Het absolute bedrag voor de Battle Pass blijft echter gelijk, want deze kostte voorheen duizend V-Bucks echter is dit verlaagd naar achthonderd V-Bucks. De opbrengst van het voltooien is echter ook bijgesteld en verlaagd naar achthonderd V-Bucks.

Bezitters van cadeaukaarten hoeven voorlopig nog niet te vrezen, want deze behouden hun waarde. De nieuwe kaarten worden echter eveneens bijgesteld.

De prijswijzigingen voor de digitale valuta gaan op 19 maart in.