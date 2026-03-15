Dat dit bij Crimson Desert ook zou gaan gebeuren, was een inkoppertje en nu ook bewezen, daar gamers online aan het klagen zijn dat hun te vroeg verkregen exemplaar nog niet speelbaar is. Niet enkel is de game op disc onspeelbaar tot je een patch installeert, maar zelfs daarna wordt je begroet door een timer die spelers vraagt terug te komen op de echte verschijningsdatum met de tekst: ''Please wait until your adventure unfolds.''

Enerzijds is dit een briljante oplossing om te voorkomen dat kwaadwillenden de game voor anderen gaan verpesten, maar het roept ook zorgen op; specifiek op het gebied van game-behoud. Stel je namelijk eens voor. Over 25 jaar is de PlayStation 8 er en Sony heeft geen trek meer in backwards compatibility. De PlayStation Store voor PS5 is offline en jij wil Crimson Desert voor het eerst gaan spelen. Zonder de patch is dit letterlijk onmogelijk, waardoor de game op de disc feitelijk nutteloos is voor het behoud ervan.

Mogelijk heeft Pearl Abyss een oplossing voor handen voor dit probleem. Misschien dat een latere druk van het spel deze beperking bijvoorbeeld niet heeft. Misschien is het behoudsprobleem iets wat ze op de kop toenemen om te voorkomen dat de game wordt verpest door droeftoeters die moedwillig spoilers het web op gaan slingeren. Zeker weten doen we het niet, maar voor beide kanten van het argument valt iets te zeggen en kijkend op social media, doen ze dat ook wel.