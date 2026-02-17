Op Reddit weet gebruiker scott1swann in de subreddit GamingLeaksAndRumours te melden dat er exemplaren op de post zijn gegaan. Hij kwam dit via X op het spoor, daar deelde PLAION_ES (voormalig Koch Media) onderstaande post. Dit soort dingen gebeuren wel vaker, maar daarom letten fans beter op om spoilers te voorkomen. In degelijke gevallen worden vaak gameplay-beelden en spoilers vroegtijdig gedeeld. Dat is toch zonde wanneer je zelf dit avontuur wil aangaan.

Resident Evil Requiem verschijnt officieel pas op 27 februari voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series en PC.