Laten we beginnen met het begin en die komt ditmaal in de vorm van The Crew: Motorfest. Het derde deel in Ubisofts racing-serie is nog altijd in volle gang, maar een live service kan altijd meer spelers gebruiken. En die krijg je makkelijker als je game gratis speelbaar is.

Wie wel te porren is voor de open wereld-formule, maar niet zo houdt van racen, loopt misschien meer warm voor de Remastered-versie van Horizon: Zero Dawn. De titel van Guerilla Games was al om je vingers bij af te likken op PlayStation 4, maar deze versie maakte alles net wat mooier.

Wie liever bezig is met statistieken en plannen, kan aan de slag met Football Manager 26. De naam zegt eigenlijk alles wat je moet zeggen, in tegenstelling tot bij de volgende titel: Warriors: Abyss. Deze neemt de bekende musou-serie van Koei Tecmo, maar gooit er een roguelike-sausje overheen. En volgens onze Doeke smaakt dat prima.

Een stuk ludieker is Squirrel With a Gun, welke wederom met enkel zijn titel een goede verwachting schept. Denk er dus niet al te hard over na, maar geniet van de chaos die je kunt maken. Of wordt juist een stuk serieuzer met het duistere verhaal van The Casting of Frank Stone. Dit cinematische avontuur in het Dead by Daylight-universum werd ontwikkeld door Supermassive Games (The Quarry, The Dark Pictures Anthology, Until Dawn), dus dan heb je een goed idee van wat je mag verwachten.

Ga je toch liever terug naar de roguelikes? Geen probleem! Monster Train arriveert ook op station en neemt eenieder mee die een geldig abonnement heeft. Dit in tegenstelling tot Wild Arms 4, de PS2-titel die naar de dienst komt, maar enkel voor zij die Premium hebben.

Al deze games zijn per 21 april onderdeel van een actief PlayStation Plus Extra (muv Wild Arms) of Premium, al is dat niet alleen reden tot feest. Op dezelfde dag verlaten namelijk ook games de dienst, waaronder Dave the Diver.