Maar wat is een League precies? Leagues zijn een seizoensgebonden variant van Old School RuneScape, waarbij spelers taken voltooien op tijdelijke servers. Op deze servers gelden extra regels, zoals gebiedsbeperkingen, handelsbeperkingen en een verhoogde XP-gain. Door het voltooien van League-taken ontgrendel je zogenoemde Relics, die de speelervaring verder veranderen. De voortgang heeft geen invloed op het hoofdspel van Old School RuneScape.

Elke League duurt ongeveer acht weken en vindt slechts één keer per jaar plaats. De vooruitgang wordt niet meegenomen naar de main game, met enkele uitzonderingen. Je kunt deze modus een beetje vergelijken met een tijdelijke, officiële private server.

Demonic Pacts is de zesde League en lanceerde vandaag. De Demonic Pacts zijn een relic-keuze waarbij je een pact sluit met demonische krachten. In ruil voor sterke bonussen krijg je ook een nadeel of beperking. In deze League start je in de regio Varlamore.

Dat Leagues een gigantisch succes zijn, zie je altijd terug in de player count. Op dit moment zijn er iets minder dan 200.000 spelers gelijktijdig online.

