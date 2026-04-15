Voor fighting games is één ding heel belangrijk. Er is geen enkel ander type game waarbij reactiesnelheid zo belangrijk is en iedere minimale vertraging wordt direct gemerkt. Wanneer jij thuis op de bank lekker met iemand anders een potje speelt, werkt dit altijd wel, maar de problemen ontstaan wanneer je online gaat vechten. De internetverbinding zorgt altijd voor vertraging en zonder directe oplossing wordt een fighting game dan al snel onspeelbaar.

De beste oplossing voor fighting games is rollback-netcode. Dit betekent dat de input die je geeft direct geregistreerd wordt, maar de game zelf een klein beetje teruggespoeld wordt voor een minimale tijd. Hierdoor komt de input bij de tegenstander op de juiste manier aan.

Het is inmiddels een zeer gevoelig onderwerp geworden dat veel fighting gamefans bezighoudt. Het komt regelmatig voor dat er fighting games opnieuw worden uitgebracht en dan geen rollback-netcode hebben, terwijl het inmiddels wel bekend moet zijn dat dit toch echt de efficiëntste manier is om vertraging te voorkomen.