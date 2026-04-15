Wat is rollback-netcode?
Voor fighting games is één ding heel belangrijk. Er is geen enkel ander type game waarbij reactiesnelheid zo belangrijk is en iedere minimale vertraging wordt direct gemerkt. Wanneer jij thuis op de bank lekker met iemand anders een potje speelt, werkt dit altijd wel, maar de problemen ontstaan wanneer je online gaat vechten. De internetverbinding zorgt altijd voor vertraging en zonder directe oplossing wordt een fighting game dan al snel onspeelbaar.
De beste oplossing voor fighting games is rollback-netcode. Dit betekent dat de input die je geeft direct geregistreerd wordt, maar de game zelf een klein beetje teruggespoeld wordt voor een minimale tijd. Hierdoor komt de input bij de tegenstander op de juiste manier aan.
Het is inmiddels een zeer gevoelig onderwerp geworden dat veel fighting gamefans bezighoudt. Het komt regelmatig voor dat er fighting games opnieuw worden uitgebracht en dan geen rollback-netcode hebben, terwijl het inmiddels wel bekend moet zijn dat dit toch echt de efficiëntste manier is om vertraging te voorkomen.
Het probleem van Max Dood met Ultimate Marvel vs Capcom 3
Het probleem waar Max Dood tegenaan loopt, is nu wel te raden. Ultimate Marvel vs Capcom 3 is een fighting game die geen rollback-netcode ondersteunt. Hoewel de game zelf zeer goed wordt ontvangen, is de game daarmee slecht online te spelen en dat is toch wel iets wat in deze tijd hoort.
Zijn verzoek is dan ook dat iemand gaat kijken om rollback-netcode te implementeren in de game. Volgens hem is dat ook gelukt met Super Smash Bros. Melee, maar wat Max Dood daar vergeet is dat dit werd opgelost door het in een emulator te gebruiken, wat op zichzelf weer vertraging met zich meebrengt. Om echt efficiënt dergelijke systemen in een game te krijgen, is enorm veel technische kennis vereist en vermoedelijk ook veel meer tijd dan dat het $ 10.000,- waard is.
Of de droom van Max Dood uit gaat komen, is nog maar de vraag, maar voor fans van deze game zou het zeker fijn zijn als ze ook op een normale manier online tegen elkaar kunnen spelen. Dat is ze natuurlijk van harte gegund.
Bekijk hier de officiële boodschap van Max Dood die is gepost op Reddit.
