De aankondiging van de live-action-film van ELDEN RING viel samen met de release-periode van ELDEN RING NIGHTREIGN, dat op 30 mei 2025 verscheen. De film zou geproduceerd worden door Bandai Namco en A24, met Alex Garland als schrijver en regisseur. De adaptatie werd voor het grootste deel geïnitieerd door Alex Garland zelf. Hij benaderde FromSoftware en Bandai Namco Entertainment met een script van honderdzestig pagina’s en nog eens veertig pagina’s aan visueel materiaal.

Hoewel we vrij weinig weten over het verhaal van de film, lijkt de IMDb-pagina van de film wat licht te werpen: het verhaal zou direct gebaseerd zijn op de kernmythologie van de game en begint bij het uiteenvallen van de ELDEN RING, het verlies van het gouden licht, enzovoort. A24 en Garland houden verdere details geheim.

Er is nog geen castlijst aangekondigd. Volgens mediaberichten zouden, zoals eerder gezegd, onder andere Kit Connor en Ben Whishaw betrokken zijn bij de film.

Ondertussen werd al een vrij accurate weergave van de Church of Marika gespot tijdens het filmen in Londen, zoals hieronder te zien is.