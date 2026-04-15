Dat dit zou gebeuren was in de lijn der verwachtingen, want de relatie tussen Krafton en Unknown Worlds is dusdanig bekoeld dat een Italiaanse pizzaoven er geen warmte meer in kan krijgen. Dit heeft er vooral mee te maken met een rechtszaak die is aangespannen door de ontwikkelaars.

Er was een contractuele afspraak dat Krafton $ 250 miljoen zou uitbetalen aan Unknown Worlds als de ontwikkelstudio het voor elkaar kreeg om de game in een bepaalde tijd uit te kunnen brengen in Early Access. Volgens Unknown Worlds gingen ze dit halen, maar heeft Krafton aangekondigd dat de game pas in 2026 uit zou komen.

Het uitstel van de release-datum werd gedaan, nadat iemand bij Krafton via ChatGPT had gevraagd hoe ze van deze bonusregeling af konden komen. Dit is natuurlijk niet zo heel veel, want $ 250 miljoen is een enorm bedrag. Zeker voor een kleinere studio.

Daar kwam ook nog eens bij kijken dat Krafton de CEO van Unknown Worlds, Ted Gill, had ontslagen. De rechter heeft een maand geleden beslist dat Ted weer moet terugkeren naar de positie die hij had.

Als we nu kijken naar wie de ontwikkelaar en de uitgever zijn op Steam, kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat Krafton zijn handen van het project heeft gehaald. Unknown Worlds is nu zelf verantwoordelijk voor het uitgeven van Subnautica 2. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit het geval zal zijn, maar er wordt verwacht dat hij dit jaar nog uit zal komen in Early Access.