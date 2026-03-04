Legacy of Kain: Defiance Remastered is niet dat nieuwe deel, daarvoor moet je tot eind deze maand wachten op Ascendance, maar wel een verbeterde versie van de conclusie van de Soul Reaver-saga. De game uit 2003 is voorzien van een nieuw likje verf, een camera die eindelijk meewerkt en zelfs een bonus content, waaronder geschrapte levels van het origineel.

Natuurlijk weet je dit al als je behoort tot die fanatieke playerbase. Ben je echter iets minder ermee bezig geweest, maar draag je de franchise van vroeger uit wel een warm hart toe? Dan is de launch trailer hieronder misschien een goede manier om voor jezelf te ontdekken of die gevoelens sterk genoeg zijn om een aankoop te overwegen. En is het antwoord ja, dan heb je drie keuzes: de Standard Edition, een Deluxe Edition met drie comics en een demo van Legacy of Kain: The Dark Prophecy of de Heart of Darkness Collection welke de Deluxe Edition en Ascendance later deze maand bevat. Je krijgt dan tevens ook speciale skins in Defiance Remastered, welke normaliter los moeten worden gekocht.