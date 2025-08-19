Nu, zes jaar later, krijgen de fans weer iets nieuws met betrekking tot Sekiro: Shadows Die Twice. Want het verhaal van de game wordt namelijk omgezet in een anime. En krijgt de titel Sekiro: No Defeat. De anime heeft nog geen exacte releasedatum, maar het moet ergens in 2026 te streamen zijn via Crunchyroll
Nieuws
Game Award winnende Sekiro: Shadows Die Twice krijgt een anime
Geen anime voor kinderen
Door Mario Heurter
192
Het is alweer zes jaar geleden dat Sekiro: Shadows Die Twice uitgebracht is door developer FromSoftware. De game heeft meerdere awards gewonnen, waaronder de Game of the Year Award van 2019.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie