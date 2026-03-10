In een korte videoboodschap bedankt hij de spelers en de community voor hun steun. Hij liet verder weten dat er onder meer een fotomodus gaat komen voor het spel en hij kondigde tevens meer content aan. Het gaat hierbij om, zoals in de video te zien, Story Expansion. Of terwijl meer verhalende content, die “dieper in de wereld van Requiem zal duiken”. Nakanishi liet weten dat de studio daar nu hard aan werkt.

De regisseur liet echter ook weten dat spelers nog wel even geduld moeten hebben, want het zal nog enige tijd duren voor de uitbreiding verschijnt. “Het zal wat tijd kosten, dus we vragen om jullie geduld,” zei Nakanishi. Daarbij sprak hij de hoop uit dat spelers ernaar uitkijken.

Het team van Resident Evil Requiem werkt tevens aan een minigame. Om wat voor minigame het gaat is echter niet bekend, maar we weten al wel dat deze rond mei moet verschijnen.