Vanaf 17 februari
- Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, PC Game Pass.
Aerial_Knight's Dropshot is een snelle, gestileerde FPS/racegame waarin je speelt als Smoke Wallace. Als kind werd hij gebeten door een radioactieve draak, waardoor zijn huid paars werd en hij de kracht kreeg om kogels uit zijn vingertoppen te schieten. Race tegen rivalen, vecht tegen draken, schiet slim en zie er cool uit als je landt.
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, PC Game Pass.
Onze Peter heeft deze game van een review voorzien en was niet heel positief gezien zijn conclusie hieronder:
Avatar: Frontiers of Pandora is een beetje een teleurstelling. Hij ziet er prachtig uit en hij hoort zeker bij de mooiste games van 2023, maar het voelt enorm hol aan. De gameplay laat te wensen over en ook het verhaal is zo ontzettend oninteressant dat ik voor ik het wist echt goed moest nakijken waar het nu eigenlijk allemaal om ging. Het antwoord was heel simpel: het gaat echt nergens over. Liefhebbers van Far Cry die de film Avatar helemaal geweldig vinden, kunnen deze game zeker waarderen. Voor de rest denk ik dat het een goed idee is om deze over te slaan.
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S en PC) nu óók beschikbaar via Game Pass Premium.
David heeft deze game nog geen jaar geleden van een review voorzien en was zeer positief over Avowed in zijn conclusie:
een prachtige wereld en de rijke lore van het Pillars of Eternity-universum maken van Avowed een first-person fantasy-RPG die niets te vrezen heeft van The Elder Scrolls. Vooral in combat schittert het, zonder dat het daarvoor de romance-kaart hoeft te spelen.
Vanaf 19 februari
- Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass.
Nu al beschikbaar op pc in Game Pass. Reis door de treurige geestenwereld in een soulslike deckbuilder. Maak kaarten en claim krachtige totems om de treurige geesten te verslaan die op de loer liggen in de mystieke landen. Ontrafel het verhaal van een rouwende moeder in haar wanhopige poging om de dood te trotseren en haar zoon terug te halen.
- EA Sports College Football 26 (Cloud en Xbox Series X|S) beschikbaar via Game Pass Ultimate.
EA Sports College Football 26 staat nu op The Play List. Vertegenwoordig je kleuren bij 136 FBS-scholen met meer dan 300 authentieke coaches, 2700 nieuwe plays en 10.000 collegeatleten met verbeterde vaardigheden. Ultimate-abonnees kunnen nu spelen met EA Play en vervolgens van 19 februari tot 20 maart een Supercharge Pack scoren en 10% besparen op digitale aankopen van EA.
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud en Console) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium.
Verken een legendarische donkere fantasy-open wereld als monsterslachter Geralt van Rivia in een epische zoektocht naar zijn dochter, het Kind van het Lot, Ciri. Volg een vertakkend verhaal vol keuzes en gevolgen in verschillende regio's en geniet van alles wat The Witcher 3 te bieden heeft in de Complete Edition. Deze editie bevat alle DLC en is geoptimaliseerd voor de huidige generatie hardware.
Vanaf 24 februari
- TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass.
Open en beheer je eigen lokale gamewinkel. Vul de schappen met de nieuwste boosterpacks of open ze en verzamel de kaarten voor jezelf. Bepaal je eigen prijzen, neem personeel aan, organiseer evenementen en breid je kaartwinkel uit.
Vanaf 25 februari
- Dice A Million (PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, PC Game Pass.
Vanaf dag één beschikbaar met Xbox Game Pass! Heb je ooit geprobeerd om 1.000.000 te gooien met een set dobbelstenen? Nee? Stel de juiste set dobbelstenen samen en misschien lukt het je wel. Het geluk van de worp ligt in jouw bekwame handen, getooid met krachtige ringen en met meer dan een paar trucjes achter de hand.
Vanaf 26 februari
- Towerborne (Full Game Release) (Console, Handheld en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass.
Towerborne is een spannende side-scrolling actie-RPG-vechtgame. Reis als een onsterfelijke krijger door een vervallen wereld, ontrafel het mysterie van de gevallen Stad van Getallen en verdrijf de corruptie die het voortbestaan van de mensheid bedreigt.
Vanaf 3 maart
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass.
Nu de kracht van het licht bijna wordt overschaduwd door de kracht van de duisternis, kunnen alleen de vier uitverkoren avonturiers van de kristallen de wereld redden. De originele FINAL FANTASY III komt tot leven met volledig nieuwe graphics en audio! Een vernieuwde 2D-versie van het derde spel in de wereldberoemde FINAL FANTASY-serie! Geniet van het tijdloze verhaal dat wordt verteld door middel van charmante retro-graphics.
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S en PC) beschikbaar via Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass.
De grote knaller van deze Game Pass-golf is natuurlijk Kingdom Come: Deliverance II. De game was in het toch wel hooggeprezen gamejaar van 2025 een serieuze kanshebber op een Game of the Year-award. Helaas voor KCD2 ging een andere extreem goede RPG met die titel aan de haal. Peter heeft de game een klein jaar geleden onder handen genomen en was erg lovend over de game, gezien zijn conclusie:
Kingdom Come: Deliverance II doet precies wat het moet doen. Het is een game die zo realistisch mogelijk de Middeleeuwen wil laten zien, maar toch een game wil blijven en de ontwikkelaars zijn daarin geslaagd. Op de veel te lichte nachten na, heb ik de hele tijd het gevoel gehad dat ik door de Middeleeuwen rondloop en dat is een zeer groot compliment. Het verhaal is zeer goed gedaan en het is de mooiste open wereld die ik in lange tijd heb gezien.
