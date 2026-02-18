Nadat enkele weken geleden de Game Pass-titels voor de eerste helft van februari bekend werden gemaakt, is het nu, vrij logisch, tijd voor de Game Pass-titels voor de tweede helft van februari. Hoewel februari opgerekt lijkt te zijn naar begin maart, terwijl deze februari maand eigenlijk perfect is op te delen in twee exact gelijke helften, maar daar gaan we nu niet verder op in. Tijd voor de games en er zit een gigant tussen!